Отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области не связана с его партийной принадлежностью, заявил президент Владимир Путин.
Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения, — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, заданный во время итоговой пресс-конференции.
По его словам, в ряде других регионов выиграли выборы и работают губернаторами и представители КПРФ, и других партий.
При этом он отметил, что партийная принадлежность не имеет для него никакого значения, так как важно только то, чтобы «человек эффективно работал».
Ранее Путин ответил на вопрос о политической конкуренции в стране. По его мнению, число зарегистрированных партий отвечает связанным с этим вопросом требованиям.
Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.
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