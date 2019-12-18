https://static.news.ru/photo/174867d6-225e-11ea-955d-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: irkobl.ru

Отставка Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области не связана с его партийной принадлежностью, заявил президент Владимир Путин.

Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ, хочу вас сразу заверить, что это не имеет к делу никакого отношения, — сказал российский лидер, отвечая на вопрос, заданный во время итоговой пресс-конференции.

По его словам, в ряде других регионов выиграли выборы и работают губернаторами и представители КПРФ, и других партий.

При этом он отметил, что партийная принадлежность не имеет для него никакого значения, так как важно только то, чтобы «человек эффективно работал».

Ранее Путин ответил на вопрос о политической конкуренции в стране. По его мнению, число зарегистрированных партий отвечает связанным с этим вопросом требованиям.

Как писал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала причину отставки губернатора Иркутской области. По её мнению, за решением сложить с себя полномочия главы региона стоит его оценка своей деятельности и работы подчинённых при ликвидации последствий разрушительного паводка в регионе.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции президента.