Фото: duma.gov.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что парламентская форма правления не может быть использована в стране на текущем этапе её развития.

Он посоветовал обратить внимание на то, что происходит в государствах традиционной парламентской демократии.

Я без преувеличения это говорю. Годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство, — подчеркнул российский лидер.

По его словам, такая форма правления для России «абсолютно неприемлема».

Как писал NEWS.ru, ранее секретарь генсовета политического движения Андрей Турчак сообщил, что у партии «Единая Россия» есть решения, которые можно предложить избирателям. Граждане страны должны решить, кто достоин быть в обновлённой Госдуме.

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