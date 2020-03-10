Фото: duma.gov.ru

Безальтернативные выборы президента не нужны стране, этот процесс должен быть конкурентным и открытым. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Можно было бы отменить ограничения по срокам избрания главы государства, но сменяемость власти нужна для динамики развития страны, в долгосрочной перспективе граждане должны иметь гарантии сменяемости власти, — сказал Путин...