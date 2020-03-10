Президент РФ Владимир Путин заявил, что парламентская форма правления не может быть использована в стране на текущем этапе её развития.
Он посоветовал обратить внимание на то, что происходит в государствах традиционной парламентской демократии.
Я без преувеличения это говорю. Годами в некоторых странах, сегодня, сейчас, не могут сформировать правительство, — подчеркнул российский лидер.
По его словам, такая форма правления для России «абсолютно неприемлема».
Как писал NEWS.ru, ранее секретарь генсовета политического движения Андрей Турчак сообщил, что у партии «Единая Россия» есть решения, которые можно предложить избирателям. Граждане страны должны решить, кто достоин быть в обновлённой Госдуме.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен