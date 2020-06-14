Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ

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Президент РФ Владимир Путин привёл в качестве обратного примера сноса памятников в Европе то, как Россия оказала помощь Дагестану в борьбе с коронавирусом.

Представьте себе вот как: афроамериканцев должны лечить только афроамериканские врачи. Ну у нас, в нашей многонациональной стране, ну не знаю, кого угодно: марийцев должны лечить только марийцы или русских только...