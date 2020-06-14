Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ

https://static.news.ru/photo/c1a75a18-ae39-11ea-baba-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин не согласился с членами КПРФ, которая раскритиковала поправки в Конституцию. По его словам, такие заявления звучат странно.
Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдаёт от себя часть очень существенных полномочий. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить, — цитирует Путина ТАСС.
По словам главы государства, это станет ещё одним шагом на пути к демократизации общества.
Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но всё равно президент должен провести консультации. Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации и доложить об этой работе, — подытожил он.
NEWS.ru передавал ранее, что Путин счёл важным упомянуть в Конституции о соцподдержке граждан. Он также подчеркнул обязательность исполнения нововведений.