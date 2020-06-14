Политика

Путин отреагировал на критику со стороны КПРФ

15:16, 14 июня 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин не согласился с членами КПРФ, которая раскритиковала поправки в Конституцию. По его словам, такие заявления звучат странно.

Что касается олигархического правления и усиления диктатуры. Наоборот. Ведь президент отдаёт от себя часть очень существенных полномочий. Теперь окончательное решение по председателю правительства принимает сам парламент, так же как по министрам, а президент в предложенном варианте Конституции не имеет права их отклонить, — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, это станет ещё одним шагом на пути к демократизации общества. 

Да, Совет Федерации не утверждает силовых министров, но всё равно президент должен провести консультации. Это значит, что эти люди должны выйти на свет Божий, выступить в Совете Федерации, рассказать о себе, рассказать о том, как они предполагают организовывать свою работу, прийти в Совет Федерации и доложить об этой работе, — подытожил он.

NEWS.ru передавал ранее, что Путин счёл важным упомянуть в Конституции о соцподдержке граждан. Он также подчеркнул обязательность исполнения нововведений.

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