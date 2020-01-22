Фото: Образовательный центр "Сириус"/facebook.com

Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи для посещения образовательного центра «Сириус». Там он планирует провести беседу со студентами.

В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками, — цитирует ТАСС сообщение Кремля.

Отмечается, что образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Он работает с целью выявления, развития и дальнейшей поддержки одарённых детей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер прибыл с рабочим визитом в Липецкую область. Там он ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.

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