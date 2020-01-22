https://static.news.ru/photo/82641c22-3d2f-11ea-9c3b-fa163e074e61_660.jpgФото: Образовательный центр "Сириус"/facebook.com
Президент России Владимир Путин прилетел в Сочи для посещения образовательного центра «Сириус». Там он планирует провести беседу со студентами.
В преддверии Дня российского студенчества глава государства встретится со студентами ведущих отечественных университетов, показавшими высокие профессиональные и социальные достижения, а также их преподавателями и наставниками, — цитирует ТАСС сообщение Кремля.
Отмечается, что образовательный центр «Сириус» создан на базе олимпийской инфраструктуры. Он работает с целью выявления, развития и дальнейшей поддержки одарённых детей.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский лидер прибыл с рабочим визитом в Липецкую область. Там он ознакомился с объектами социальной инфраструктуры Усманского района.