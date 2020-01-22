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Новый председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что его работа в парламенте не противоречит работе в «Единой России», где он занимает пост заместителя секретаря Генерального совета партии.

Я не вижу противоречий, потому что задачи на посту главы комитета и в партии, по сути, смежные, — цитирует «Интерфакс» Хинштейна. Он пояснил, что в партии отвечает за взаимодействие с...