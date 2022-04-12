Путин: отношения РФ и Белоруссии в сфере экономики развиваются успешно

Президент России Владимир Путин заявил в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области, что отношения РФ и Белоруссии в экономической сфере развиваются успешно, несмотря на внешнее давление, сообщает ТАСС. Он также подчеркнул, что поговорит с прибывшим в Россию главой Белоруссии Александром Лукашенко о Союзном государстве и тех шагах, которые необходимо предпринять двум странам.

Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства, — указал он.

По словам Путина, в этой сфере ещё «очень много чего предстоит сделать». При этом, несмотря на внешнее давление, страны демонстрируют успешное развитие в сфере экономики.

Почти $40 млрд оборот - $38 с лишним млрд. Это очень хороший показатель, - констатировал глава государства.

Ранее российский лидер отметил, что Россия не собирается изолироваться. По его словам, нашу страну невозможно изолировать в современном мире. Москва будет сотрудничать с теми партнёрами, кто этого хочет.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что никакой изоляции или полного вакуума России быть не может. По его словам, технологически это невозможно сделать в современном мире.