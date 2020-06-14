Путин отметил вклад Магомедова в укрепление мира на Северном Кавказе

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Российские паспорта для граждан Донецкой и Луганской народных республик — ответ жителей Донбасса украинским властям на многолетние притеснения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что эти документы — «филькина грамота». Захарова напомнила, что «филькиной грамотой» российский царь Иван Грозный называл обличительные письма митрополита...