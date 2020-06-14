Путин отметил вклад Магомедова в укрепление мира на Северном Кавказе

https://static.news.ru/photo/f017237a-aedd-11ea-8195-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Магомедали МагомедовФото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин поздравил почётного председателя Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе.
Российский лидер назвал политика настоящим патриотом и гражданином, который по праву пользуется заслуженным авторитетом по всей стране.
На протяжении многих лет ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков. И конечно, исключительно важен ваш вклад в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе, — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Путин пожелал юбиляру доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.
В 2019 году, как писал NEWS.ru, президент вручил Магомедову государственную награду — медаль Героя Труда.