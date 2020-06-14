Политика

Путин отметил вклад Магомедова в укрепление мира на Северном Кавказе

10:46, 15 июня 2020 10
Владимир Путин и Магомедали Магомедов Владимир Путин и Магомедали Магомедов Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин поздравил почётного председателя Государственного совета Дагестана Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем. Глава государства отметил его вклад в укрепление мира на Северном Кавказе.

Российский лидер назвал политика настоящим патриотом и гражданином, который по праву пользуется заслуженным авторитетом по всей стране.

На протяжении многих лет ваша ответственная, востребованная работа направлена на развитие экономики и социальной сферы родного Дагестана, повышение качества жизни земляков. И конечно, исключительно важен ваш вклад в укрепление мира и согласия на Северном Кавказе, — сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин пожелал юбиляру доброго здоровья, бодрости духа и благополучия.

В 2019 году, как писал NEWS.ru, президент вручил Магомедову государственную награду — медаль Героя Труда.

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