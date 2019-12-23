https://static.news.ru/photo/be95b90e-2555-11ea-881e-fa163e074e61_660.jpg Ильхам Алиев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин 23 декабря поздравил своего коллегу из Азербайджана Ильхама Алиева с днём рождения, отметив личный вклад главы государства в упрочение стратегического партнёрства между двумя странами.

Под вашим руководством Азербайджан уверенно движется по пути социально- экономического развития, укрепляет свои позиции на международной арене. Искренне дорожу доверием и взаимопониманием, сложившимся между нами, — отмечается в поздравительном послании от Владимира Путина.

Кроме того, глава РФ пожелал коллеге здоровья, счастья, благополучия и успехов, отметив, что рассчитывает на продолжение совместной и плодотворной работы во благо народов обеих стран. Поздравительное послание опубликовано на сайте президента Азербайджана.

День рождения Ильхам Алиев отметит 24 декабря. Ему исполнится 58 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поздравил академика РАН, почётного президента Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева Лео Бокерию с 80-летием.

Политик отметил «уникальный личный вклад» медика в развитие не только кардиологии, но и всей системы здравоохранения страны. По словам лидера, учёный вырастил несколько поколений одарённых профессионалов.