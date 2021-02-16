Путин отметил повышение градуса дискуссии в парламенте

https://static.news.ru/photo/8ea73176-70fb-11eb-b087-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сообщил, что близость избирательной кампании повышает градус дискуссии в парламенте и подстёгивает межпартийную конкуренцию. По словам главы государства, население страны требует значительных перемен.

Российский лидер провёл онлайн-конференцию с лидерами фракций Госдумы РФ. В ходе неё Путин отметил, что от депутатов требуется вдумчивая кропотливая работа.

Понимаю, что близость избирательной кампании неизбежно повышает градус дискуссии, подстёгивает <...> политическую активность, — сказал президент.

Он уточнил, что федеральные парламентские выборы имеют огромную значимость для решения задач, поставленных в национальных проектах. Они все подчинены одной цели — улучшить жизнь людей.

Именно такой прямой запрос — это и есть однозначный наказ для всех уровней власти, — добавил Путин. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин заявил, что российские власти не допустят подрыва суверенитета России и пресекут всякую попытку вмешаться в выборы в Госдуму, которые намечены на сентябрь 2021 года. Он добавил, что и для партий и для страны важно, чтобы сентябрьские выборы прошли открыто, честно и достойно.