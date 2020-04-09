Путин отметил партнёрство России и США в космонавтике и экономике

https://static.news.ru/photo/119c5836-7b1b-11ea-8460-fa163e074e61_660.jpg Владимир Польховский Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин планирует новые переговоры с зарубежными партнёрами по нефтяной проблематике. Об этом сообщил сам глава государства во время видеосвязи с экипажами Международной космической станции (МКС).

В качестве успешного примера международного сотрудничества он отметил взаимодействие России и США в космической отрасли.

Мы рады, что наши специалисты успешно работают по программе МКС с коллегами из Соединённых Штатов Америки — одной из ведущих космических держав. Это наглядный пример эффективного партнёрства наших стран в интересах всего человечества, — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства рассказал, что взаимодействие двух стран в космической отрасли — лишь одно из направлений совместных действий. Помимо этого стороны взаимодействуют по другим актуальным проблемам — в частности, пандемии коронавируса и ситуации на мировых рынках из-за снижения цен на нефть.

Путин рассказал, что уже пообщался на эти темы с американским лидером Дональдом Трампом, и анонсировал новые переговоры.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин пообщался с космонавтами МКС, куда накануне прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем.