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Президент России Владимир Путин подписал новый закон. Согласно документу, для граждан Белоруссии и Украины будет отменён обязательный экзамен по русскому языку для получения гражданства РФ.

Закон даёт возможность комиссии признавать носителем русского языка без прохождения вышеупомянутого собеседования граждан Республики Белоруссия и граждан Украины. Последние должны в совершенстве владеть русским языком. Это упростит выдачу гражданства для русскоговорящих лиц.

Также МВД РФ получит возможность определять единые критерии для признания иностранцев или лиц без гражданства носителями языка.

NEWS.ru ранее информировал, что Россия намерена упростить получение гражданства для жителей четырёх стран. В список попали Украина, Белоруссия, Молдова и Казахстан.