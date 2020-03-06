https://static.news.ru/photo/1c672224-5fb8-11ea-b8d3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет при наделении этого органа особыми полномочиями может привести к двоевластию.

Предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, — сказал Путин на встрече с представителями общественности Ивановской области.

Он отметил, что такая ситуация была бы абсолютно губительной для России.

Мне нравится моя работа. Но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать, — сказал президент.

В настоящее время Госсовет функционирует как совещательный орган при главе страны для «обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти». Реформировать его и закрепить его статус в Конституции предложил сам Путин. После такой инициативы президента аналитики и политологи разных стран предположили, что российский президент ищет способы остаться у власти после 2024 года и, скорее всего, сделает это, возглавив Госсовет.

Ранее NEWS.ru писал, что по словам сенатора Андрея Клишаса, Госсовет будет выполнять функции своеобразного арбитра при возникновении вопросов между федеральным правительством и регионами. Он возьмёт на себя вопросы нацпроектов и займётся оценкой качества жизни на территории регионов страны.