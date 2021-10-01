Путин освободил Васильева от должности советника президента

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Глава России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности советника президента Владимира Васильева. Как сообщается на официальном портале правовой информации, решение продиктовано избранием Васильева в Госдуму.

Освободить Васильева Владимира Абдуалиевича от должности советника президента РФ в связи с его избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва, — говорится в указе.

Ранее сообщалось, что врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев может возглавить фракцию «Единая Россия» в Госдуме VIII созыва, а нынешний лидер партии в Госдуме Сергей Неверов может быть переведён на другую должность.

Также стало известно, что Владимир Путин освободил Анну Кузнецову с должности уполномоченного по правам детей в связи с её переход в Государственную думу следующего созыва.

На прошедших выборах в Госдуму партия «Единая Россия» набрала 49,82% голосов и стала победителем. На втором месте оказалась КПРФ, показавшая результат 18,93%.