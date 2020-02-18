Российский лидер Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности помощника президента РФ.
Соответствующий указ он подписал 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации, — гласит документ.
В пресс-службе отметили, что указ вступает в силу с момента его подписания.
Ранее NEWS.ru писал о том, что смена куратора украинского направления в Москве назрела со сменой политической власти в Киеве. Такое мнение высказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он отметил, что предшественник Дмитрия Козака в этом сегменте внешней политики Владислав Сурков занимал достаточно жёсткие позиции. Теперь же пришла пора более дипломатичного подхода.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен