Владислав Сурков Владислав Сурков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский лидер Владимир Путин снял Владислава Суркова с должности помощника президента РФ.

Соответствующий указ он подписал 18 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Освободить Суркова Владислава Юрьевича от должности помощника президента Российской Федерации, — гласит документ.

В пресс-службе отметили, что указ вступает в силу с момента его подписания.

Ранее NEWS.ru писал о том, что смена куратора украинского направления в Москве назрела со сменой политической власти в Киеве. Такое мнение высказал заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он отметил, что предшественник Дмитрия Козака в этом сегменте внешней политики Владислав Сурков занимал достаточно жёсткие позиции. Теперь же пришла пора более дипломатичного подхода.

 

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