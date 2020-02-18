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Экс-акционеры ЮКОСа хотят добиться ареста имущества России за рубежом после победы в апелляционном суде Гаагы. Об этом заявил один из бывших руководителей ЮКОСа Леонид Невзлин.

Наша цель — взыскать имущество и денежные средства России в других странах. Решение Гаагского трибунала позволяет это сделать, — заявил Невзлин изданию Forbes. Предприниматель считает, что попытки Москвы оспорить аресты...