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Президент России Владимир Путин крайне позитивно отреагировал на активную фазу учений «Центр-2019» на полигоне Донгуз в Оренбургской области. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Уточняется, что Путин прибыл на полигон 20 сентября в 12:30 местного времени.

Глава государства очень позитивно отреагировал на тренировки. Президенту в режиме онлайн докладывали о том, что происходит во время манёвров, — приводит слова Пескова РИА Новости .

Известно, что в активной фазе учений «Центр-2019» приняли участие примерно 28 тысяч военных из восьми стран мира, в том числе из России, Индии и КНР.

Как ранее писал News.ru, Путин 19 сентября прибыл в Ижевск в День оружейника. Глава государства выступил на Всероссийском форуме оружейников, где лично поздравил с профессиональным праздником всех причастных.