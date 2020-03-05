https://static.news.ru/photo/ac6eff88-5eee-11ea-a59a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mc2 Tyler Thompson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин утвердил Основы госполитики России в Арктике до 2035 года. В документе говорится, что основными вызовами нацбезопасности в этом регионе являются наращивание иностранного военного присутствия и возрастание конфликтного потенциала.

Основными вызовами в сфере обеспечения национальной безопасности в Арктике являются наращивание иностранными государствами военного потенциала в Арктике и возрастание конфликтного потенциала в регионе, а также дискредитация деятельности РФ в Арктике, — говорится в документе.

Как писал NEWS.ru, исполняющий обязанности замминистра обороны США по политическим делам Джеймс Андерсон оценил вероятность военного конфликта с Россией в Арктике как низкую. Он добавил, что, несмотря на это, Россия с США продолжают соперничество на территории Арктики, а также заявил, что американцы по-прежнему хотят укрепить свои позиции в Арктике. Джеймс Андерсон отметил, что на данный момент Россия опережает США по данному вопросу.