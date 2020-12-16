Путин: оппозицию Белоруссии поддерживают зарубежные силы

https://static.news.ru/photo/36ef8a8c-405e-11eb-bd2d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержку белорусской оппозиции оказывают зарубежные силы, заявил президент РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции.

По его словам, из-за границы «никогда ничего хорошего не получается», белорусскому народу нужно предоставить возможность самому решить свои вопросы.

И президент [Белоруссии Александр] Лукашенко высказывался на этот счёт неоднократно. Я с ним согласен в том, что [это надо сделать] в спокойной ритмичной обстановке, — подчеркнул он.

Также глава РФ напомнил, что Лукашенко инициировал изменения в конституцию, результатов этого решения необходимо дождаться.

То, что мы видим сейчас, к сожалению, — это вмешательство, это информационная, политическая, финансовая поддержка оппозиции из-за границы, — добавил он.

Как писал NEWS.ru, российский лидер сравнил вмешательство в постсоветское пространство извне со «взрывным устройством или гранатой».

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко неожиданно обратился к российскому лидеру. Он пожелал ему терпения и подчеркнул, что Союзное государство в «непростые времена» находится «на острие атак».

Президентские выборы в Белоруссии состоялись в начале августа. Согласно официальным итогам, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. После их оглашения в стране вспыхнули массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. Митингующие уверены, что результаты голосования сфальсифицированы и на самом деле выборы выиграла Светлана Тихановская, писал NEWS.ru.