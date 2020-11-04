Путин заявил о недопустимости межрелигиозных конфликтов в России

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Межрелигиозные конфликты могут тлеть годами, поэтому необходимо сделать всё, чтобы избежать их в России. Об этом 4 ноября заявил президент РФ Владимир Путин.

Для нас межрелигиозный мир — основа основ, — цитирует РИА Новости главу государства.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон завуалированно призывает мусульман страны совершать преступления, поддерживая публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Он призвал главу Франции прекратить «провокации и нападки на веру». Кадыров уверен, что в противном случае Макрон войдёт в историю как президент, «принимающий сумасбродные решения». Глава Чечни уверен, что «абсурдную позицию» о публикации карикатур осуждают не только мусульмане, но и все трезвомыслящие представители других конфессий.

Макрон призвал создать общественную организацию по продвижению идеологии «просвещённого ислама», чтобы освободить религию от иностранного влияния. Также предлагается усилить контроль за финансированием мечетей. Эти инициативы были озвучены после убийства учителя Самуэля Пати, который показывал на своих уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Выходец из Чечни, получивший французское гражданство, отрезал мужчине голову, а затем опубликовал её снимок в социальной сети.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Макрону «лечить психику» после его идеи о «просвещённом исламе». Анкара считает, что президент не должен демонстрировать такое отношение к мусульманам в своей стране, писал NEWS.ru.