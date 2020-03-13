За последние 20 лет Владимир Владимирович Путин приучил нас к тому, что ручной режим управления государства, живущего по принципам «суверенной демократии», позволяет оперативно корректировать практически любые аспекты жизни страны. Особенно, если они вызывают активное недовольство президента. Однако оказалось, есть пределы и у его власти.

В очередной части большого интервью Путина изданию ТАСС, опубликованной 13 марта, речь зашла , в частности, о многомиллионных зарплатах топ-менеджеров госкорпораций. То есть предприятий, которые живут, в том числе, на бюджетные деньги. И из неё мы узнали, что сложившееся положение вещей буквально «задевает и коробит» президента, но поделать он с этим ничего не может, потому что есть правила рынка.

По словам Путина, руководители этих самых компаний с госучастием нанимают себе очень дорогих иностранных специалистов, причём в большом количестве. Но, поскольку эти самые специалисты требуют себе огромные заплаты за свои услуги, руководству приходится поднимать зарплату уже себе, потому что не могут же, например, Анатолий Борисович Чубайс или Дмитрий Олегович Рогозин получать меньше своих подчинённых. Так и объяснил.

Они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда. Они вынуждены их брать и платить им зарплату, которую их услуги, их работа стоит на международном рынке труда. Если им платить, то они как начальники должны получать больше, — заявил Путин.

То есть получается, что навыки руководителя, его успехи, результаты возглавляемой им организации оказываются не самым важным фактором для определения его зарплаты. Определяющий фактор — это зарплата самого выскооплачиваемого «легионера», которого этот руководитель нанял. Выглядит не очень хорошо. Можно даже предположить, что в такой конфигурации существует конфликт интересов и предпосылки для создания коррупционной ситуации.

Оправдывая эту ситуацию, Владимир Владимирович утверждает, что нигде в мире нет такого, чтобы подчинённый получал зарплату большую, чем начальник. Однако совсем недавно он сам признавался, что «у президента не самая высокая зарплата». Как пишут СМИ, с 7 октября прошлого года она составляет 773,4 тысячи рублей в месяц. Тогда мы должны резонно предположить, что назначаемые указами главы государства руководители госкорпораций должны получать меньше, а нанимаемые ими уникальные иностранные специалисты — ещё меньше. Тем не менее, самый беглый поиск в интернете выдаёт нам информацию о том, что всё тот же Анатолий Чубайс во главе убыточной «Роснано» в 2014 году заработал 13,6 млн рублей, то есть более миллиона в месяц. И ничего, вроде бы Владимир Владимирович на него не обижается. Разве что коробит немного.

Жалко, что закончилось время приёма поправок в Конституцию. Возможно, если бы какой-нибудь заслуженный депутат, например, Ирина Роднина, попросил от лица народа исправить такую несправедливость, то в Основном законе могли бы прописать предельную зарплату руководителя госкорпорации. Ну или, в крайнем случае, повысили бы оклад президента, чтобы не выбиваться из общемировой практики.