Путин ограничит отношения с Японией российской Конституцией

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Москва и впредь намерена развивать отношения с Токио. Однако такое сотрудничество не должно противоречить российской Конституции, заявил президент России Владимир Путин.

Летом 2020 года были приняты поправки к главному закону страны, включающие такие положения, как суверенитет и территориальная целостность. Новые нормы призваны поставить точку в политических дискуссиях о статусе Курильских островов.

Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать. Но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации, — сказал Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами российских СМИ, фрагменты которой были обнародованы Кремлём.

Архипелаг Курильских островов несколько раз менял территориальную принадлежность, но полностью вошёл в состав СССР после окончания Второй мировой войны. При этом в Токио считают, что Кунашир, Шикотан, Итуруп и другие острова гряды, называемые японскими властями «северными территориями», должны по праву принадлежать Японии. Советский Союз поначалу готов был пойти на уступки, но после размещения на японской территории военных НАТО от такой затеи отказался.

После распада СССР российские власти готовы были вести переговоры о передаче некоторых островов, однако Япония отказалась от половинчатого решения, заявив претензии на всю территорию. С тех пор Москва отказалась от каких-либо дискуссий по этому поводу и не раз напоминала, что Курилы принадлежат России, которая отныне не признаёт сам факт территориального спора.

В октябре 2020 года на островах Курильской гряды Россия разместила новейшие танки Т-72Б3, а в декабре — военные расчёты зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Вскоре после этого японские СМИ заявили, что военное усиление РФ и введённый в стране запрет публичных призывов к отчуждению территорий вынуждают Японию отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой, писал NEWS.ru.