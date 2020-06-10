Путин оговорился и «придумал» новое министерство

Президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках совещания по вопросам развития телекоммуникации и информационных технологий, случайно оговорился и «создал» новое министерство.
Российский лидер рассказывал о сокращении расходов хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии. В какой-то момент он сослался на ведомство, которого не существует.
По оценке Минэкономсвязи, в 2020 году расходы хозяйствующих субъектов на информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на 20 процентов, —
цитируетРИА Новости слова политика.
Ранее NEWS.ru сообщал о шутке главы государства. Так, во время вручения государственных наград в Кремле Путин заявил о президентских амбициях члена Географического общества.
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