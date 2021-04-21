Путин оглашает послание Федеральному собранию — прямая трансляция

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Главная тема нынешнего послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию — это, прежде всего, внутренние вопросы. Тему обозначил глава государства в начале выступления.

Помимо этого, по его словам, речь пойдёт и о вопросах безопасности, а также о внешней политике страны. Сегодняшнее послание будет посвящено главным образом нашим внутренним вопросам. Это, разумеется, вопросы здравоохранения,...