Путин оглашает послание Федеральному собранию — прямая трансляция

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в 17-й раз в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Темы, которые поднимет Путин, Кремлём не афишировались, но пресс-секретарь руководителя государства Дмитрий Песков ранее отмечал, что послание «будет постковидным». Прямая трансляция идёт на YouTube-канале «Соловьёв LIVE».
Формат послания изменили из-за пандемии COVID-19. Например, представителей СМИ предупредили заранее о необходимости социальной дистанции, обязательном ношении медицинских масок и наличии нескольких отрицательных тестов на коронавирус.