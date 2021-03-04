Путин одобрил участие волонтёров в политике

https://static.news.ru/photo/550c8ce6-7cfd-11eb-89a7-96000091f725_660.jpg Фото: kremlin.ru

Инициатива о привлечении добровольцев к участию в политической жизни страны вызвала одобрение у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на встрече с участниками акции «Мы вместе».

В движение волонтёров входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определённых проблем, перед которыми стоит страна или регион, — сказал глава страны, слова которого приводит ТАСС.

С предложением привлечь волонтёров в политику выступил депутат из томской думы Владимир Самокиш. Путин в ответ добавил, что волонтёрское движение хорошо зарекомендовало себя во время пандемии, передают «Новые известия».

Ранее Путин рассказал, как в студенческие годы вместе с однокурсниками помогал заботиться о заболевшем преподавателе логики. Об этой истории президенту напомнила участница встречи добровольцев, рассказав историю о знакомом волонтёре, в течение трёх недель дежурившем у постели больного ребёнка, писал NEWS.ru.