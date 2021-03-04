Путин одобрил участие волонтёров в политике

Инициатива о привлечении добровольцев к участию в политической жизни страны вызвала одобрение у президента России Владимира Путина. Об этом он заявил на встрече с участниками акции «Мы вместе».
В движение волонтёров входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определённых проблем, перед которыми стоит страна или регион, — сказал глава страны, слова которого приводит ТАСС.
С предложением привлечь волонтёров в политику выступил депутат из томской думы Владимир Самокиш. Путин в ответ добавил, что волонтёрское движение хорошо зарекомендовало себя во время пандемии, передают «Новые известия».
Ранее Путин рассказал, как в студенческие годы вместе с однокурсниками помогал заботиться о заболевшем преподавателе логики. Об этой истории президенту напомнила участница встречи добровольцев, рассказав историю о знакомом волонтёре, в течение трёх недель дежурившем у постели больного ребёнка, писал NEWS.ru.
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