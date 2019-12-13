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В Кремле не обсуждается тема проведения Россией альтернативных Олимпийских игр в ответ на санкции WADA. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

Он сказал, что не может комментировать данную инициативу, с которой ранее выступала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она неоднократно говорила о необходимости отстаивания наших интересов и защиты интересов наших спортсменов....