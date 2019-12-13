Президент России Владимир Путин распорядился подписать соглашение о пенсионном обеспечении в государствах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Считать целесообразным на заседании Высшего евразийского экономического совета осуществить подписание соглашения, предусмотренного настоящим распоряжением, — говорится в распоряжении президента.
Уточняется, что в ходе переговоров о подписании соглашения Минтруду России разрешено вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера.
Как ранее писал NEWS.ru, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев пообещал обсудить с членами правительства России возможность снижения пенсионного возраста для жителей Дальнего Востока.
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