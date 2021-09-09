Путин одобрил присвоение 12 городам звания «Город трудовой доблести»

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что участники форума «Крымская платформа», состоявшегося 23 августа, делали странные и несвязные заявления. По его словам, всё это можно назвать одним большим «театром абсурда», потому что никто не знал, что нужно говорить. Большинство выступлений были плохо подготовлены или вообще не обсуждались заранее со спикерами. Кроме позора для украинских властей, там нет ничего. Мнение Аксёнова приводит портал argumenti.ru.

Я пытался вникнуть в глубокий смысл этой платформы. По-моему, такая ересь, театр абсурда какой-то вообще. Никто не знает, что говорить. Президент Венгрии вообще заявил, что венгров зажимают и так далее,...