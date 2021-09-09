Путин одобрил присвоение 12 городам звания «Город трудовой доблести»
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
15:00, 09 сентября 2021
Владимир ПутинФото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент РФ Владимир Путин одобрил присвоение ещё 12 городам России звания «Герой трудовой доблести». Соответствующий указ будет подписан в ближайшее время. Об этом глава государства заявил в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».
Рад поздравить с присвоением этого почётного звания жителей двенадцати городов России — крупных промышленных центров и совсем небольших, но от этого не менее значимых в истории нашей страны и в истории Великой Победы, — сказал президент.
В список вошли: Алдан, Бологое, Воркута, Дзержинск, Кемерово, Кострома, Лысьва, Мончегорск, Оха, Ступино, Сызрань и Чита. Путин также добавил, что список таких городов будет расширяться. Он отметил, что каждая семья России внесла свой вклад в Великую Победу.
Я ещё раз поздравляю жителей городов, уже удостоенных этого почётного звания. Дорогие друзья, позвольте пожелать вам успехов и всего самого доброго, — заключил президент.
В мае президент Владимир Путин присвоил 12 городам звание «Город трудовой доблести».