Путин одобрил идею Дрозденко участвовать в выборах губернатора Ленобласти

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией. Он уверен, что рано или поздно жителям России станет стыдно за присоединение полуострова и он вернётся под контроль Киева.

Через несколько лет русскому народу будет стыдно за то, что произошло. Без возврата Крыма не будет единения, возможности нормально и откровенно, дружно общаться украинскому и российскому народу в будущем поколении....