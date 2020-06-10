Политика

Путин одобрил идею Дрозденко участвовать в выборах губернатора Ленобласти

18:54, 10 июня 2020
Владимир Путин и Александр Дрозденко Владимир Путин и Александр Дрозденко Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поддержал Александра Дрозденко в намерении участвовать в выборах губернатора.

Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре текущего года, а я со своей стороны желаю вам успехов, — цитирует его ТАСС.

Лидер государства также подчеркнул успехи Дрозденко в развитии региона. По его словам, показатели опережают среднероссийские темпы.

По ключевому показателю, по росту валового внутреннего продукта за 2018-2019 годы — 7,1% при 3,8% среднероссийском. Это — хороший показатель, более, чем в два раза, — добавил Путин.

NEWS.ru писал, что ранее президент обратил внимание губернатора на нехватку врачей в Ленобласти. Он призвал главу региона решить эту проблему.

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