Путин одобрил идею Дрозденко участвовать в выборах губернатора Ленобласти

https://static.news.ru/photo/a63ccce4-ab33-11ea-9ffa-fa163e074e61_660.jpgВладимир Путин и Александр ДрозденкоФото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поддержал Александра Дрозденко в намерении участвовать в выборах губернатора.
Александр Юрьевич, у вас есть все моральные права претендовать на новый срок работы во главе Ленинградской области. Конечно, окончательное слово должны сказать избиратели в сентябре текущего года, а я со своей стороны желаю вам успехов, — цитирует его ТАСС.
Лидер государства также подчеркнул успехи Дрозденко в развитии региона. По его словам, показатели опережают среднероссийские темпы.
По ключевому показателю, по росту валового внутреннего продукта за 2018-2019 годы — 7,1% при 3,8% среднероссийском. Это — хороший показатель, более, чем в два раза, — добавил Путин.
NEWS.ru писал, что ранее президент обратил внимание губернатора на нехватку врачей в Ленобласти. Он призвал главу региона решить эту проблему.