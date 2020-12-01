Путин оценил взаимодействие стран ОДКБ в борьбе с терроризмом

https://static.news.ru/photo/5cd9a1d6-348a-11eb-93ea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин оценил совместную работу стран — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в вопросе борьбы с терроризмом и организованной преступностью.

По его словам, в течение года государства — члены ОДКБ продолжили взаимодействовать в данной сфере.

Успешно функционирует профильная рабочая группа при комитете секретарей советов безопасности ОДКБ, правоохранительные органы и спецслужбы регулярно проводили оперативные мероприятия, — отметил он на саммите ОДКБ.

Кроме того, российский лидер подчеркнул, что налажен обмен сведениями в связи с угрозой возвращения боевиков-экстремистов из горячих точек.

Также Путин сообщил о проведении двух спецопераций «Наёмник», которые были направлены на обнаружение террористических группировок, нейтрализацию их ресурсной базы и предотвращение вербовки новых сторонников, в том числе при помощи Интернета и соцсетей.

Глава РФ добавил, что была подготовлена обновлённая антинаркотическая стратегия ОДКБ до 2025 года.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин охарактеризовал обстановку в странах ОДКБ, отметив, что она складывалась не без проблем.