Путин оценил возможность отключения иностранных интернет-сервисов

https://static.news.ru/photo/b10b0ee0-6e49-11eb-a8b8-96000091f725_660.jpg Президент РФ Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при враждебных действиях в отношении России возможно придётся отключить зарубежные интернет-сервисы. При этом, по его словам, намеренно создавать проблемы российским пользователям никто не будет.

Об этом глава государства говорил на встрече с редакторами российских СМИ, фрагменты с которой показали в эфире телеканала «Россия 24».

У меня, например, нет желания что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю, — пояснил Путин.

Он добавил, что враждебные действия в отношении нашей страны недопустимы. Путин напомнил, что у России есть «Яндекс» и «другие инструменты», которые в чём-то обгоняют зарубежные сервисы. Поэтому на какие-то «неприкрытые» атаки извне Москва отреагирует.

Конечно, не сможем на это не реагировать. Надеюсь, что и они будут это понимать по мере того, как будут утрачивать монополию на рынке, — подчеркнул Путин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что противники России использовали в своих интересах Алексея Навального, воспользовавшись ситуацией накопленного раздражения и недовольства людей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, оппоненты Москвы «испокон веков» использовали в своих интересах амбициозных и жаждущих власти людей. Поэтому ничего нового в данной ситуации нет.