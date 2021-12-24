Путин оценил уровень интеграции России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин сравнил на ежегодной пресс-конференции уровень интеграции России с Белоруссией с уровнем интеграции стран в Евросоюзе, признав, что Москве и Минску далеко до уровня ЕС, однако странам удалось достичь понимания по вопросам интеграции, несмотря на все сложности. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте Первого канала.

Уровень нашей интеграции до сих пор гораздо ниже, чем уровень интеграции в Евросоюзе, просто несравнимо, — подчеркнул президент.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. По его словам, Москва и Минск учтут все ошибки ЕС и постараются их не повторить, а работа по углублению белорусcко-российской интеграции приведёт к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Он добавил, что процесc интеграции двух стран будет поступательным и не привязaнным к каким-либо срокам и временным параметрам.

Сами белорусы по большей части хотели бы видеть «равноправным нахождение Белоруссии и России в структуре Союзного государства»: за эту идею выступают 40,8% участников недавно проведённого опроса. 24,4% не видят необходимости в объединении двух государств, 9,8% опрошенных поддерживают идею единого экономического пространства без политического объединения, за полное объединение выступают 6,4%.