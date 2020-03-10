Президент России Владимир Путин прокомментировал слова президента Незалежной Владимира Зеленского об освобождении Освенцима украинцами. Он назвал заявления украинского лидера чушью, обусловленной текущей политической ситуацией.
Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня, — отметил он в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
Ранее Зеленский, выступая на мероприятии, посвящённом 75-й годовщине освобождения нацистского Аушвиц-Биркенау (Освенцим), заявил, что украинцы первые освободили концлагерь во время Второй мировой войны. По словам политика, бойцы 322-й дивизии и ударный батальон 100-й Львовской дивизии первыми вошли в концлагерь. Их возглавлял полтавчанин еврейского происхождения Анатолий Шапиро. А ворота Освенцима разбил танк Т-34, которым руководил Игорь Побирченко, писал NEWS.ru.