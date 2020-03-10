Ощущения, что кто-либо пытается отнять у России победу во Второй мировой войне, нет. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что даже будь у кого-то такие намерения, сделать это не получится. Это невозможно, — сказал Путин в интервью ТАСС. Глава государства также призвал власти европейских стран объективно оценить...