Путин оценил развитие отношений с Азербайджаном

https://static.news.ru/photo/5f33b15c-542d-11eb-8a23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сотрудничество между РФ и Азербайджаном развивается довольно успешно. В первую очередь это касается экономики, рассказал президент России Владимир Путин во время переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Руководитель РФ отметил, что урегулирование ситуации на Южном Кавказе пойдёт на пользу и двусторонним отношениям. Путин выразил в этом уверенность.

Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам ещё теснее, ещё на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере, — цитирует президента РФ РИА Новости.

Путин также поблагодарил Баку за совместную работу, связанную с празднованием 75-летия Победы.

Накануне президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление по итогам трёхсторонних переговоров в Москве. В документе говорится, что рабочая группа трёх стран по развитию Нагорного Карабаха до 30 января 2021 года проведёт первое заседание. По результатам этого мероприятия будет сформирован перечень основных направлений работы. В приоритете будет восстановление железнодорожного и автомобильного сообщения.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября Алиев, Путин и Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что разблокировка транспортного сообщения между Азербайджаном и Арменией отвечает интересам обеих сторон, заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. По его словам, эта сфера может укрепить безопасность Нагорного Карабаха, а также придать динамизм развитию региона.