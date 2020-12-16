«Невозможно читать»: Путин оценил расследования о себе

https://static.news.ru/photo/3ca8ef60-4052-11eb-9d53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин назвал расследования о своей жизни «компиляцией, которую невозможно читать». Так во время большой пресс-конференции он прокомментировал публикации в СМИ, посвящённые его семье.

По мнению главы государства, в наличии негативной информации о нём и о женщинах, которых в прессе называют его дочерями, нет ничего удивительного. Также он заявил, что работает не для того, чтобы «красиво выглядеть за бугром».

Вбросы имеют место. <...> Они всегда имели место, и всегда будут иметь место, это такое информационное противоборство происходит. Они и были раньше, вспомните тяжёлые события на Кавказе, борьбу с международным терроризмом, в каком виде тогда вашего покорного слугу ни представляли и в международной прессе, да и, к сожалению, у нас в стране тоже, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что хорошо помнит, «с какими клыками» его рисовали в ту пору.

Тем не менее, заверил Путин, он всегда исходит из того, что должен делать всё необходимое для страны, а не для того, чтобы нравиться за рубежом.

Общение журналистов и граждан России с главой государства проходит в видеоформате. Путин находится в своей резиденции в Ново-Огарёво. Из-за пандемии формат большой пресс-конференции совмещён с элементами прямой-линии.

Как писал NEWS.ru, Путин также отверг обвинения оппозиционера Алексея Навального в причастности российских властей к попытке его убийства.