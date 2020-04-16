Путин оценил попытки обвинить КНР в опоздании с информированием о COVID-19

https://static.news.ru/photo/4dc36672-7ffa-11ea-9981-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tang Yi/Xinhua/Global Look Press

Российский лидер Владимир Путин провёл разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, в котором высоко оценил действия китайских партнёров в борьбе с коронавирусом и назвал контрпродуктивными попытки обвинить власти Китая в том, что они поздно сообщили миру об опасной болезни. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Российская сторона дала высокую оценку последовательным и эффективным действиям китайских партнёров, позволившим стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране. Подчёркнута контрпродуктивность попыток обвинить Китай в несвоевременном информировании мирового сообщества о появлении опасной инфекции, — отметили в пресс-службе российского лидера.

При этом Путин и Си Цзиньпин во время беседы выразили уверенность, что тесное взаимодействие России и Китая поможет с успехом преодолеть вызовы, перед которыми поставила мировое сообщество пандемия COVID-19.

Как писал NEWS.ru, ранее Си Цзиньпин заявил об уверенности в укреплении сотрудничества РФ и Китая.