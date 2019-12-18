https://static.news.ru/photo/0fd3d14c-2255-11ea-b133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о политической конкуренции в стране. По его мнению, число зарегистрированных партий отвечает связанным с этим вопросом требованиям.

Он отметил, что в настоящий момент в РФ зарегистрировано 54 партии, четыре из которых сейчас ликвидируются. 12 фракций действуют на уровне федерации.

Я считаю, что это вполне соответствует требованиям, связанным с политической конкуренцией, — подчеркнул он.

Ранее глава государства сообщил, что его насторожили слова украинского лидера Владимира Зеленского, заявившего о возможности пересмотра Минских соглашений. По мнению российского лидера, пересмотр Минских соглашений может завести ситуацию в тупик.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.