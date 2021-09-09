Путин оценил переговоры с Лукашенко

Президент России Владимир Путин назвал переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко конструктивными, передаёт ТАСС. Встреча лидеров двух стран прошла 9 сентября в Москве и продолжалась около трёх часов.

Переговоры были конструктивными и насыщенными, — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что по итогам переговоров с Лукашенко были согласованы все 28 программ по Союзному государству.

По словам Путина, цена на газ для Белоруссии останется на уровне 2021 года. Кроме того, 1 декабря 2023 года будет подписан договор об объединении рынка газа России и Белоруссии.

В свою очередь Лукашенко отметил, что переговоры были предельно честными и носили конструктивный характер.

Накануне встречи президент РФ заявил, что попросил коллегу прибыть в Москву для того, чтобы подвести итоги работы по формированию Союзного государства за последнее время. Путин также заметил, что 10 сентября по данному вопросу состоится встреча премьер-министров двух стран. В Минске представители государств финализируют работу. При этом он уточнил, что договорённости РФ и Белоруссии, к которым стороны рассчитывают прийти по итогам переговоров, не связаны с текущей политической ситуацией в двух странах.