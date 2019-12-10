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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал результаты встречи «нормандской четвёрки» в Париже и с одобрением встретил итоги их совместной работы. Он призвал стороны объединить усилия в направлении решения конфликта в Донбассе.

Он вновь напомнил, что полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах, — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ООН. Ранее NEWS.ru писал о том, что участники...