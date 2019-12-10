https://static.news.ru/photo/98dcd018-1be0-11ea-9536-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Убийство в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили вряд ли может испортить отношения России и Германии. Об этом заявил российский президент Владимир Путин.
Является ли это каким-то кризисом в отношениях? Ничего хорошего в этом нет, но я не думаю, что здесь должен возникнуть какой-то кризис, — цитирует его KP.RU.
По его словам, данный инцидент будет исчерпан зеркальными мерами в виде высылки дипломатов.
Ранее Путин рассказал, что убитый в Берлине гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили — боевик, бывший одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Такое заявление российский лидер сделал в ответ на просьбу канцлера Германии Ангелы Меркель о содействии в расследовании дела об убийстве Хангошвили. Также Путин подчеркнул, что российская сторона неоднократно просила выдать предполагаемого организатора терактов, но понимания по этому вопросу найдено не было, писал NEWS.ru.