Путин оценил инициативу ЦБ по криптовалютам

Президент РФ Владимир Путин высказался об инициативе ЦБ запретить использование криптовалюты в стране. Глава государства отметил, что уже знаком с дискуссией, однако попросил кредитную организацию совместно с правительством прийти к единому решению по данному вопросу. Об этом Путин рассказал в ходе совещания с членами кабмина.

Этими вопросами у нас занимается и регулирует эти вопросы ЦБ РФ. ЦБ не стоит у нас на пути технического прогресса и сам предпринимает необходимые усилия для того, чтобы внедрять новейшие технологии в эту сферу деятельности, — сказал президент.

Он отметил, что у ЦБ есть свои основания придерживаться позиции по запрету криптовалют. Во многом, это связано с их волатильностью, а также с рисками, которые они могут нести для граждан. Тем не менее, президент поручил организации и правительству страны прийти к единому мнению по данному вопросу и представить его на обсуждение.

Центробанк предложил запретить криптовалюту и майнинг на территории России, включая любые операции. По мнению регулятора, распространение криптовалют угрожает благосостоянию граждан и финансовой стабильности, а также способствует расширению нелегальной деятельности.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что криптовалюта нужна российским спецслужбам не меньше, чем оппозиции. Он объяснил, что запретить данную сферу целиком вряд ли удастся, её попытаются ограничить частично.