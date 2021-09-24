Путин высказался о ликвидации Рособрнадзора

Президент РФ Владимир Путин не поддержал предложение о ликвидации Рособрадзора. Идею на онлайн-встрече главы государства с руководством партий Госдумы VIII созыва высказал лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Трансляцию ведёт телеканал «Россия 24».

Нечаев считает, что упразднение ведомства позволит избавить учителей от бюрократической нагрузки. Российский лидер усомнился в эффективности такой меры.

Ликвидировать всё можно. В одной стране ликвидировали ГАИ, а что толку? Взятки брать начали те, к кому перешли эти функции, — сказал Путин.

При этом президент заявил, что нужно следить за качеством образования. Он не исключил, что в связи с этим может потребоваться реформирование Рособрнадзора.

Давайте вместе подумаем на эту тему, я готов к этой дискуссии, — добавил глава государства.

Также Путин на онлайн-встрече с руководителями партий Госдумы VIII созыва поставил им ряд задач. По его словам, нужно снизить уровень бедности в стране до минимального, повысить уровень здравоохранения и образования. Президент подчеркнул, что после пандемии экономика страны восстановилась, но ещё не все могут почувствовать динамику. Лидеров партий президент призвал выполнять обещания.

Ранее стало известно, что первое пленарное заседание VIII созыва Госдумы планируется провести 12 октября. «Единая Россия» предложит кандидатуры в руководящие органы нижней палаты парламента на заседании руководящих органов «ЕР», которое может пройти 5 октября.