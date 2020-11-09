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Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии

15:07, 09 ноября 2020
Фото: Azalden Idlib / INA Photo Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии.

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