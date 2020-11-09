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Михаил Щипанов
Президент России Владимир Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии.
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Назначить бывшего главу Минприроды Дмитрия Кобылкина исполняющим обязанности заместителя секретаря генсовета партии «Единая Россия» предложил её председатель Дмитрий Медведев. Об этом сообщили в пресс-службе партии.
Дмитрий Медведев предложил президиуму генерального совета партии кандидатуру Дмитрия Кобылкина на должность исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России», — сказано в сообщении.
Путин оценил эффективность астанинского формата по Сирии