Путин объяснил Совбезу необходимость карантина до мая

https://static.news.ru/photo/5f5c4d04-75af-11ea-9dce-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе совещания Совбеза заявил, что карантинные мероприятия до мая необходимы, чтобы удержать распространение коронавируса в России.

Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся. И это необходимо, чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, — сказал он.

Президент добавил, что, безусловно, власти будут к ним прислушиваться.

Всю работу будем строить исходя из этого, обеспечивая главные приоритеты — жизнь и здоровье граждан РФ, — заключил глава государства.

Вечером 29 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл «режим всеобщей самоизоляции». Жителям столицы запретили покидать дома без крайней необходимости. Исключения — поход в ближайший магазин, аптеку и поликлинику, выгул собак и вынос мусора. Не запрещено перемещаться на личном автомобиле и такси, во всех общественных местах следует соблюдать дистанцию от других людей.

Аналогичные правила распространились на многие регионы России. Помимо этого президент Владимир Путин продлил объявленное ранее нерабочее время до конца апреля.

2 апреля Путин заявил, что главам субъектов Российской Федерации предоставят дополнительные полномочия. До конца недели они должны будут определить набор конкретных мер по предотвращению распространения коронавируса.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2923 диагноза. В мире число подтверждённых диагнозов перевалило за миллион, писал NEWS.ru.