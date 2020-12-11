Путин объяснил, почему в России не заведено дело по отравлению Навального

https://static.news.ru/photo/f843e4ca-3baf-11eb-a699-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин рассказал, почему в России так и не было заведено уголовное дело и начато официальное расследование по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Теперь по поводу этих резонансных дел, по поводу отравления известного фигуранта. Проверка проводится. Просто мы не можем в рамках уголовного дела это делать, потому что нет материалов, — заявил Путин на заседании Совета по правам человека.

Он подчеркнул, что российская прокуратура неоднократно запрашивала у немецких коллег хоть какие-нибудь материалы, хотя бы письменные заключения по результатам исследований, связанных с инцидентом, однако Берлин ничего не предоставил.

Также неоднократно направлялись запросы о том, чтобы подключить российских экспертов к расследованию, но подобных приглашений так и не последовало, добавил российский лидер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что во время телефонных переговоров между президентом Росси Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель в начале декабря поднимался вопрос о ситуации с Алексеем Навальным. Факт обсуждения этой темы подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, однако детали обсуждения не разглашались.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники. Он остаётся в Германии до полного восстановления, так как опасается, что при возвращении в Россию может не получить квалифицированной помощи, а власти запретят ему снова покинуть страну.