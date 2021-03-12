«Путь на Родину»: Путин объяснил причины референдума в Крыму

https://static.news.ru/photo/1b0e02d6-83e2-11eb-90eb-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему в Крыму состоялся референдум по воссоединению полуострова с Россией. По его словам, решение обеспечить свободное волеизъявление крымчан было принято для того, чтобы в регионе не повторилась ситуация в Донбассе.

Когда мы последовательно и достаточно жёстко действовали в Крыму, то я исходил из того, что возможны такие трагические события, которые мы сегодня наблюдаем в Донбассе. И именно для того, чтобы предотвратить подобное развитие событий, мы и вынуждены были предпринять необходимые действия для обеспечения свободного волеизъявления жителей Крыма, — сказал Путин в фильме «Крым. Путь на Родину» журналиста Андрея Кондрашова, эпизод из которого был продемонстрирован в эфире телеканала «Россия 24».

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к документальной ленте российского журналиста Андрея Кондрашова «Крым. Путь на Родину». Портал определил её как «неприемлемую» или «оскорбительную для некоторых аудиторий». Соответствующая пометка отображается на обложке картины, опубликованной на YouTube-канале «Россия 24» 15 марта 2015 года. По данным на утро 12 марта 2021-го, фильм посмотрели 13 286 126 раз.

Крым вошёл в состав России после проведённого в марте 2014 года референдума. На нём 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Это произошло после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда действующий глава государства Виктор Янукович вынужден был бежать из страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Как писал NEWS.ru, в Крыму отреагировали на высказывание главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, который призвал Россию предоставить полный доступ в Крым в соответствии с международным правом. Глава комитета парламента республики по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что доступу препятствует именно украинская сторона.