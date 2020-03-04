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Президент РФ Владимир Путин назвал своё обещание, что в кризис 1998 года не повторится, данное в 2008 году, рискованным. По его словам, кризис 2008 года негативно повлиял на планы развития страны, но власти смогли не допустить обнуления накоплений.

Он отметил, что невыполненные цели принятой в 2008 году «Стратегии 2020» являлись лишь «предварительными планами». Но, честно говоря, не мы в этом были виноваты. Это мировой финансовый, а потом и...