https://static.news.ru/photo/f629cbae-5dfd-11ea-9d63-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент РФ Владимир Путин не стал возлагать на чиновников ответственность за падение доходов россиян. Рост бедности в стране, по его мнению, происходит по объективным обстоятельствам — из-за снижения цен на нефть.
Есть и объективные обстоятельства. Что можно сказать про персональную ответственность, если снизились цены на нефть на мировом рынке? — заявил в интервью ТАСС Путин.
Как писал NEWS.ru, в России постепенно снижается уровень зависимости экономики от нефтегазовых доходов. Об этом сообщил Владимир Путин, подчеркнув, что невозможно полностью избавиться от нефтезависимости лишь по «одному щелчку пальцев». Президент сделал данное заявление в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину».