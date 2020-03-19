https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Белоруссия является суверенной страной, у которой есть собственное мнение относительно принадлежности Крыма, несмотря на строительство Союзного государства с Россией. Об этом 18 марта на встрече с общественностью, проживающей на полуострове, заявил российский президент Владимир Путин.

Один из участников мероприятия спросил у лидера, почему Белоруссия и глава государства Александр Лукашенко не признают Крым частью России. На это Путин отшутился, попросив не ставить его коллегу «в затруднительное положение».

Белоруссия — это независимое суверенное государство, которое самостоятельно принимает внешнеполитические решения. И такая практика не противоречит созданию Союзного государства. Это не в прямом смысле единое государство, это всё-таки два разных субъекта международного права, — цитирует Путина «Газета.Ru».

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин поддержал предложение выпустить репринт номера газеты «Правда» от 10 мая 1945 года и вручить его школьникам и ветеранам по всей России ко Дню Победы.