Путин объяснил невозможность проведения переговоров по Карабаху в октябре

https://static.news.ru/photo/f7b3bc42-2903-11eb-a4e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Ситуация в Нагорном Карабахе до прекращения боёв была критической, счёт шёл на часы, проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было невозможно. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства пояснил, что 19–20 октября была практически достигнута договорённость о прекращении боёв в Нагорном Карабахе, но тогда сделать этого не удалось.

Произошло то, что и можно было предвидеть. Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль Шушу. И, как абсолютно справедливо и по-честному, обращаясь к своему народу, сказал премьер-министр Пашинян, ситуация сложилась критическая для армянской стороны. Счёт шёл на часы. Возможно, было взятие и Степанакерта, и дальнейшее движение, — рассказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, прекращение боевых действий в той ситуации было в интересах Еревана, а проводить переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ было нереально.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе саммита БРИКС, который проходит в режиме видеоконференции, заявил, что благодаря достигнутым договорённостям обстановка в Нагорном Карабахе стабилизируется. Он отметил, что российская сторона предприняла «самые активные действия» для прекращения огня в регионе и побуждения враждующих сторон к поиску компромисса.

27 сентября в регионе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах будут введены российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня. Это привело к акциям протеста в Ереване. Оппозиция потребовала отставки Пашиняна, а также пересмотра заключённого соглашения, писал NEWS.ru.