https://static.news.ru/photo/fa000e30-265a-11ea-823c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что ряд европейских стран, включая Польшу, вступили в сговор с фашистской Германией.

По его словам, существуют архивные документы, подтверждающие данный факт.

Начиная с 38 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них с Францией был договор о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии, — сказал российский лидер на расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ.

Он также подчеркнул, что фактически другие страны вступили в сговор с Гитлером.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.