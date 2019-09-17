https://static.news.ru/photo/e33e2e04-d97d-11e9-a57d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Геннадий Зюганов Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что на специальном собрании будут рассмотрены предложения КПРФ, которые касаются политической системы, а также избирательного законодательства.

Есть смысл собрать всех лидеров фракций и обсудить, требуется ремонт выборной системы. Одни говорят: электроника, вторые — иначе, — отметил глава государства на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым, предложив обсудить идеи коммунистов по изменению избирательного законодательства.

Путин отметил, что политическая система страны представляет собой живой организм, поэтому нужно смотреть, какие инструменты воздействия ему подходят. В свою очередь Зюганов рассказал, что фракция внесёт на рассмотрение имеющиеся идеи, которые пойдут на пользу стране, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, эксперты движения «Голос», проанализировав итоги выдвижения и регистрации кандидатов на предстоящих региональных выборах, пришли к выводу, что в 2019 году избирательная система столкнулась с самым серьёзным кризисом со времён протестов 2011–2012 годов.