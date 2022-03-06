Путин обсудил ситуацию вокруг Украины с премьер-министром Израиля

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 6 марта обсудил ситуацию на Украине, сообщается на сайте Кремля. Накануне израильский премьер осуществил визит в Россию.

Уточняется, что стороны обменялись мнениями о военной спецоперации «с учётом последних контактов Беннета с руководителями ряда государств». Кроме того, отмечается, что Владимир Путин и Нафтали Беннет условились оставаться на связи.

5 марта премьер-министр Израиля прилетел в РФ, где провёл в Москве встречу с президентом России. Во время встречи Путин и Беннет обсудили тему украинского кризиса. Политики также рассмотрели разные аспекты сложившейся ситуации в контексте действий России по защите Донбасса.

Рабочий визит Беннета стал неожиданным, ранее он провёл с Путиным телефонные переговоры. Как отметил пресс-секретарь израильского политика, глава правительства не нарушил Шаббат, поскольку тот позволяет работать в субботу, если речь идёт о сохранении жизни. Согласно информации агентства, израильский премьер предложил выступить в роли посредника между Украиной и Россией.