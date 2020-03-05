Российский лидер Владимир Путин провёл телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Стороны обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Идлибе.
Обсуждена ситуация в Сирии в свете эскалации напряжённости в идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований, — сообщили в пресс-службе Кремля.
Мишель рассказал о мерах, которые принимают власти для предотвращения нелегальной миграции в страны Евросоюза.
NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин во время переговоров с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил соболезнования по поводу гибели турецких военнослужащих в Сирии, назвав это «большой трагедией». Он подчеркнул, что сирийские военные не знали о местонахождении турецких солдат.
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