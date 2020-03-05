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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 марта на встрече в Кремле со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что итоги переговоров двух лидеров облегчат ситуацию в сирийском Идлибе.

По его словам, взгляды всего мира в этот день устремлены на Москву. Как отметил Эрдоган, встреча двух президентов в связи с переговорами по Идлибу имеет большое значение. Действительно, в Идлибе...