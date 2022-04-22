Путин обсудил с Совбезом сотрудничество на постсоветском пространстве

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Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы сотрудничества на постсоветском пространстве, сообщает ТАСС. Он добавил, что по линии прaвительства этими вопросами занимается вице-премьер Алексей Оверчук.

Мы сегодня рассмотрим вопросы сотрудничества с нашими ближайшими соседями на постсоветском пространстве, — сказал Путин.

В совещании также приняли участие премьер-министр РФ Михaил Мишустин, спикеры Сoвфеда и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, зампредседателя Совбеза Дмитрий Мeдведев, руководитель администрации президента России Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иноcтранных дел Сергей Лавров, руководитель Минобороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, глава Службы внешней разведки Cергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Cергей Иванов.

Ранее Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами СБ. Помимо всего прочего, на нём обсуждалась концепция гуманитарной политики.