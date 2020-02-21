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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров потратил более 200 млн рублей на бизнес-джеты за девять месяцев 2019 года, утверждают авторы журналистского расследования. Он, по их версии, часто летает в Краснодарский край, где у его семьи есть активы.

Траты чиновников на авиаперелёты подсчитало «Трансперенси интернешнл Россия». В Минпромторге журналистам сообщили, что не арендуют самолёты для перемещения руководства, и покупают билеты на рейсы на общих основаниях. В правительстве заявили,...