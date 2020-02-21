Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза обсудил ситуацию вокруг сирийского Идлиба в контексте недавного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Кроме того, Путин говорил о беседе с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин проинформировал участников совещания об итогах своего сегодняшнего телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего развития российско-белорусских отношений, — отметил Песков.
Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры между лидерами России и Белоруссии. Он также сообщил, что Путин предложил компенсировать Минску доходы от экспортных пошлин, которые выпадают из-за налогового манёвра.
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